"Укрзалізниця" до вересня запустить другий двоповерховий поїзд Skoda
АТ "Укрзалізниця" завершило післяремонтні випробування двоповерхового електропоїзда Skoda Elephant і запустить його за маршрутом.
Як повідомив на пресконференції в Києві в п'ятницю голова компанії Олександр Камишін, другий електропоїзд Skoda стане на маршрут до кінця серпня.
Наразі в компанії ще визначають, на якому маршруті він працюватиме.
Перший із відремонтованих поїздів Skoda обслуговує маршрут на чернігівському напрямку – його відремонтували та запустили наприкінці минулого року.
Електропоїзд Skoda EJ 675 Elephant складається із шести двоповерхових вагонів, має 636 місць і здатний розганятися до 160 кілометрів за годину.
"Укрзалізниця" придбала два чеські електропоїзди Skoda EJ 675 Elephant перед підготовкою до Євро-2012.