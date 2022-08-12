"Укрзалізниця" до вересня запустить другий двоповерховий поїзд Skoda

АТ "Укрзалізниця" завершило післяремонтні випробування двоповерхового електропоїзда Skoda Elephant і запустить його за маршрутом.

Як повідомив на пресконференції в Києві в п'ятницю голова компанії Олександр Камишін, другий електропоїзд Skoda стане на маршрут до кінця серпня.

Наразі в компанії ще визначають, на якому маршруті він працюватиме.

Перший із відремонтованих поїздів Skoda обслуговує маршрут на чернігівському напрямку – його відремонтували та запустили наприкінці минулого року.

Електропоїзд Skoda EJ 675 Elephant складається із шести двоповерхових вагонів, має 636 місць і здатний розганятися до 160 кілометрів за годину.

"Укрзалізниця" придбала два чеські електропоїзди Skoda EJ 675 Elephant перед підготовкою до Євро-2012.