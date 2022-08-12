Через російську агресію пошкоджено 221 та зруйновано близько 100 бібліотек - Мінкультури

Унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 221 та зруйновано близько 100 бібліотек, повідомив перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.

"За нашими даними, станом на сьогодні зруйновано близько 100 одиниць бібліотек на окупованих територіях, пошкоджено – 221", - сказав він на брифінгу в національному Медіацентрі "Україна" в п'ятницю вдень.

За його словами, 33% із них перебувають у Донецькій області, 24% – у Київській, по 9% – у Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, за словами заступника міністра, згідно з дослідженням у зв'язку з повномасштабною агресією Росії станом на червень 101 бібліотека втратила значну частину своїх фондів, а у 21 бібліотеці не зберігся жоден документ.

Як повідомлялося, у травні директор Українського інституту книги Олександра Коваль заявляла, що близько 4 тис. бібліотек опинилися в окупації.