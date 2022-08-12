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12:26 12.08.2022

Порти "Чорноморськ" і "Південний" відправили п'ятий караван з українським продовольством

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Порти "Чорноморськ" і "Південний" відправили п'ятий караван з українським продовольством

Судно Sormovskiy 121 із порту "Чорноморськ" та балкер Star Laura з порту "Південний" (обидва – Одеська обл.) сформували п'ятий за рахунком караван з українською агропродукцією, повідомило Міністерство інфраструктури України у п'ятницю.

Сумарний тоннаж каравану – понад 63 тис. тонн.

"Star Laura стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту "Південний" з початку реалізації "зернової ініціативи", та третім у загальному переліку суден-гігантів, які прямують "зерновим" коридором", - зазначили в міністерстві.

У Мінінфраструктури також зазначили, що "Чорноморськ" і "Південний" приймуть ще два судна під завантаження - Brave Commander і Petrel S, на які буде завантажено понад 40 тис. тонн зерна.

Як повідомлялося, 22 липня 2022 року в Стамбулі представники України, Туреччини і Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

У рамках реалізації домовленостей раніше вже 12 суден вийшли з українських портів з агропродукцією до семи країн світу із 370 тис. тонн агропродукції, тоді як в українські порти зайшло два судна.

Теги: #караван #агропродукція

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