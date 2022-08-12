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11:12 12.08.2022

Більшість законопроєктів, необхідних Україні для вступу до ЄС, Рада має намір ухвалити до кінця 2022 року - Стефанчук

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Більшість законопроєктів, необхідних Україні для вступу до ЄС, Рада має намір ухвалити до кінця 2022 року - Стефанчук

Більшість законопроєктів, необхідних Україні для вступу до Європейського Союзу, Верховна Рада має намір ухвалити до кінця 2022 року, заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми розраховуємо на відкриття переговорів щодо членства в ЄС. Це означає відкриття переговорів щодо кожної з 35 глав... законодавства ЄС – це енергетика, громадське здоров'я, сільське господарство, соціальна політика, фінанси, екологія… Відповідно, кожна з 35 переговорних глав має бути виконана і закрита Україною… Ми напрацювали перелік пріоритетних законопроєктів у сфері євроінтеграції і маємо намір більшу частину з них схвалити вже до кінця поточного року", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Спікер парламенту звернув увагу, що для України важлива не лише швидкість ухвалення законопроєктів, а і їхня якість.

Теги: #єс #законопроекти

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