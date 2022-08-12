Реакція міжнародної спільноти на ядерний шантаж Росії має бути швидкою та жорсткою - Стефанчук

Реакція міжнародної спільноти на ядерний шантаж Росії має бути швидкою та жорсткою, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Весь світ повинен зрозуміти просту істину – ядерна війна не має кордонів, і тут не сховаєшся за альянсами, за союзами, за чимось іншим, і реакція міжнародної спільноти на такий шантаж має бути дуже швидкою та жорсткою. Треба далі розширювати санкційний пакет, зокрема щодо корпорації "Росатом". І ми чекаємо на потужну реакцію та конкретні дії Міжнародного агентства з атомної енергії", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він наголосив, що українські умови щодо запобігання ядерній катастрофі дуже прості.

"Російські війська вже зараз мають пакувати свої речі, залишити територію найбільшої атомної станції Європи – Запорізької АЕС. Росія має заявити, що приймає місію МАГАТЕ без жодних умов. При цьому демілітаризація периметра площі Запорізької АЕС та Енергодару мають бути негайними та невідворотними, тому що сьогодні нікому не треба повторення катастрофи 1986 року (катастрофи на Чорнобильській АЕС - ІФ), яка буде в рази більш руйнівною для всього світу", - підсумував спікер парламенту.