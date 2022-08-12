Події

10:22 12.08.2022

Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

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Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

Україна повернула тіла 522 загиблих захисників, які числилися в списках зниклих безвісти, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків", - сказав Котенко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він запевнив, що Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх полеглих захисників.

Теги: #загиблі #тіла #захисники

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