Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

Україна повернула тіла 522 загиблих захисників, які числилися в списках зниклих безвісти, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків", - сказав Котенко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він запевнив, що Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх полеглих захисників.