Події

09:14 12.08.2022

Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових, 3 танки, артсистему та літак – Генштаб

1 хв читати
Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових, 3 танки, артсистему та літак – Генштаб

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 200 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 12 серпня, становили близько 43 тис. 200 людей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.08 орієнтовно становили: особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано, танків - 1849 (+3) од., бойових броньованих машин - 4108 (+9) од., артилерійських систем - 975 (+1) од., РСЗВ - 261 (+0) од., засобів ППО - 136 (+2) од., літаків – 233 (+1) од., гелікоптерів – 193 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) од., крилатих ракет – 185 (+0) од., кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од., спеціальної техніки – 90 (+0) од.", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюють. 

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 11.08.2022
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

17:21 11.08.2022
ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

16:44 11.08.2022
У Росії близько 40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством - Генштаб ЗСУ

У Росії близько 40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством - Генштаб ЗСУ

16:22 11.08.2022
Близько 13 тисяч білоруських військових погодилися брати участь у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Близько 13 тисяч білоруських військових погодилися брати участь у війні проти України - Генштаб ЗСУ

15:01 11.08.2022
Техніку і транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн грн передано АРМА

Техніку і транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн грн передано АРМА

14:57 11.08.2022
Інформатора російської спецслужби засуджено до 12 років в'язниці - СБУ

Інформатора російської спецслужби засуджено до 12 років в'язниці - СБУ

14:30 11.08.2022
Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

12:13 11.08.2022
Сейм Латвії визнав Росію державою - спонсором тероризму

Сейм Латвії визнав Росію державою - спонсором тероризму

11:49 11.08.2022
Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

11:45 11.08.2022
Винних у розмінуванні Чонгару точно буде притягнуто до відповідальності, але це точно не цивільна влада – Резніков

Винних у розмінуванні Чонгару точно буде притягнуто до відповідальності, але це точно не цивільна влада – Резніков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав військових експертів менше говорити про деталі оборонних планів України

Зеленський подякував українцям та іноземним громадянам за надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує

Зеленський заявив про необхідність повного виведення російських військ із території ЗАЕС та відновлення контролю України за роботою станції

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

Військові РФ обстріляли пожежну частину та насосну станцію на майданчику окупованої ЗАЕС

ОСТАННЄ

Норвегія приєдналася до програми навчання українських військових у Великій Британії

Глава МАГАТЕ закликав Раду безпеки ООН сприяти якнайшвидшому візиту технічної місії агентства на ЗАЕС

Зеленський закликав військових експертів менше говорити про деталі оборонних планів України

Зеленський подякував українцям та іноземним громадянам за надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує

Зеленський заявив про необхідність повного виведення російських військ із території ЗАЕС та відновлення контролю України за роботою станції

Кулеба обговорив із головою МЗС ОАЕ глобальну продовольчу безпеку, а також запропонував еміратській стороні взяти участь у плані відновлення України

Голова Тернопільської ОВА закликав жителів залишатися в укриттях і користуватися інформацією з офіційних джерел

Кулеба та Боррель узгодили позиції щодо нових санкцій проти РФ і постачання зброї в Україну

"Нафтогаз" підтвердив відновлення "Укртранснафтою" транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

Порошенко передав італійські бронемашини десантникам 79 бригади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА