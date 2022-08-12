Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових, 3 танки, артсистему та літак – Генштаб

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 200 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 12 серпня, становили близько 43 тис. 200 людей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.08 орієнтовно становили: особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано, танків - 1849 (+3) од., бойових броньованих машин - 4108 (+9) од., артилерійських систем - 975 (+1) од., РСЗВ - 261 (+0) од., засобів ППО - 136 (+2) од., літаків – 233 (+1) од., гелікоптерів – 193 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) од., крилатих ракет – 185 (+0) од., кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од., спеціальної техніки – 90 (+0) од.", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюють.