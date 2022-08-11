Події

22:27 11.08.2022

Кулеба обговорив із головою МЗС ОАЕ глобальну продовольчу безпеку, а також запропонував еміратській стороні взяти участь у плані відновлення України

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Кулеба обговорив із головою МЗС ОАЕ глобальну продовольчу безпеку, а також запропонував еміратській стороні взяти участь у плані відновлення України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів Абдуллою бін Заїдом глобальну продовольчу безпеку, а також український міністр запропонував еміратській стороні взяти участь у плані відновлення України.
"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ ОАЕ Його Високість шейх Абдулла ібн Заїд і я обговорили глобальну продовольчу безпеку", - написав Кулеба в мікроблозі "Твіттер".
Кулеба подякував еміратській стороні за підтримку України в ООН і надання гуманітарної допомоги.
Також український міністр зазначив, що запропонував еміратській стороні взяти активну участь у плані швидкого відновлення України.

Теги: #заид #оае #діалог #кулеба

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