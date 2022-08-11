Кулеба обговорив із головою МЗС ОАЕ глобальну продовольчу безпеку, а також запропонував еміратській стороні взяти участь у плані відновлення України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів Абдуллою бін Заїдом глобальну продовольчу безпеку, а також український міністр запропонував еміратській стороні взяти участь у плані відновлення України.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ ОАЕ Його Високість шейх Абдулла ібн Заїд і я обговорили глобальну продовольчу безпеку", - написав Кулеба в мікроблозі "Твіттер".

Кулеба подякував еміратській стороні за підтримку України в ООН і надання гуманітарної допомоги.

Також український міністр зазначив, що запропонував еміратській стороні взяти активну участь у плані швидкого відновлення України.