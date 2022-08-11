Ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади, люди не постраждали – Дніпропетровська облрада

Російські окупанти в четвер увечері обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі, люди не постраждали, руйнувань немає, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Надвечір окупаційні війська РФ обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі. Люди не постраждали, руйнувань немає. Наразі у Великій Костромці вже відновлено електропостачання в оселях громадян", - написав він у телеграм-каналі.

За даними військових, ситуація на криворізькому напрямку залишається напруженою, але повністю контрольованою.