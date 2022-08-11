Події

20:46 11.08.2022

Ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади, люди не постраждали – Дніпропетровська облрада

1 хв читати

Російські окупанти в четвер увечері обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі, люди не постраждали, руйнувань немає, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Надвечір окупаційні війська РФ обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі. Люди не постраждали, руйнувань немає. Наразі у Великій Костромці вже відновлено електропостачання в оселях громадян", - написав він у телеграм-каналі.
За даними військових, ситуація на криворізькому напрямку залишається напруженою, але повністю контрольованою.

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 10.08.2022
Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули дві людини, шестеро поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули дві людини, шестеро поранені

09:50 10.08.2022
Окупанти обстрілювали Нікопольський район із території ЗАЕС – Єрмак

Окупанти обстрілювали Нікопольський район із території ЗАЕС – Єрмак

09:24 10.08.2022
До 13 осіб зросла кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Нікопольського району – голова ОВА

До 13 осіб зросла кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Нікопольського району – голова ОВА

09:09 10.08.2022
11 людей загинули, 13 поранені на Дніпропетровщині за ніч

11 людей загинули, 13 поранені на Дніпропетровщині за ніч

22:34 09.08.2022
Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ – голова Дніпропетровської облради

Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ – голова Дніпропетровської облради

19:36 07.08.2022
Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію

Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію

19:26 07.08.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло чотири особи, шість – поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло чотири особи, шість – поранено

10:20 07.08.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

08:23 07.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, вісім – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, вісім – поранено

07:47 07.08.2022
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

Військові РФ обстріляли пожежну частину та насосну станцію на майданчику окупованої ЗАЕС

ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

Близько 13 тисяч білоруських військових погодилися брати участь у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Кулеба закликав Гроссі та Гутерреша терміново відправити міжнародну місію на окуповану Росією Запорізьку АЕС

ОСТАННЄ

Голова Тернопільської ОВА закликав жителів залишатися в укриттях і користуватися інформацією з офіційних джерел

Кулеба та Боррель узгодили позиції щодо нових санкцій проти РФ і постачання зброї в Україну

"Нафтогаз" підтвердив відновлення "Укртранснафтою" транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

Порошенко передав італійські бронемашини десантникам 79 бригади

У Новослобідській громаді через російські обстріли згоріло поле пшениці – Сумська ОВА

Понад 8 млн доз препарату проти радіації випустила фармфірма "Дарниця" з моменту його реєстрації

Міністр енергетики високо оцінив заклик країн G7 до РФ повернути Україні контроль над ЗАЕС

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на донецькому напрямку, на бахмутському напрямку українські захисники відбили ворожі штурмові дії – Генштаб ЗСУ

На конференції у Копенгагені зібрали EUR1,5 млрд військової допомоги Україні

Члени комісії із зарубіжної літератури виступають проти російських письменників у шкільній програмі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА