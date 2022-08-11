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19:37 11.08.2022

Міністр енергетики високо оцінив заклик країн G7 до РФ повернути Україні контроль над ЗАЕС

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Міністр енергетики високо оцінив заклик країн G7 до РФ повернути Україні контроль над ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко високо оцінив заяву міністрів закордонних справ "Групи семи", в якій вони вимагають від Росії негайно повернути повний контроль над Запорізькою АЕС Україні як її законному і суверенному власнику, повідомило Міненерго на своєму сайті в четвер.
"Ми вдячні міністрам закордонних справ країн G7 за чітку позицію, що саме контроль Росії над Запорізькою атомною станцією, що триває, становить загрозу для регіону. І безпосередня небезпека випливає з неконтрольованого доступу російських військ до ядерних матеріалів і установок", - заявив Галущенко під час зустрічі з послами країн "Групи семи" в Україні, слова якого наведено у повідомленні.
У зустрічі взяли участь надзвичайні та повноважні посли Німеччини - Анка Фельдгузен, Канади - Лариса Галадза, Великої Британії - Мелінда Сіммонс, Італії - П'єр Франческо Дзадзо, США - Бріджит Брінк, Японії - Мацуда Кунінорі, керівник операційного відділу Представництва ЄС Фредерік Коен, перший радник надзвичайного та повноважного посла Франції Бруно Косанель.
"Цінуємо вимогу негайного повернення Росією Україні як законному суверенному власнику повного контролю над Запорізькою атомною електростанцією, а також усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації", - наголосив міністр енергетики України.
За інформацією Міненерго, одним із головних питань зустрічі стала підготовка України до опалювального сезону. Сторони обговорили особливості розроблених сценаріїв підготовки та проходження опалювального сезону залежно від розвитку подій на фронті, а також обсягу потреб в енергоносіях із урахуванням викликів та загроз, пов'язаних із війною РФ проти України.
Як повідомлялося, глави МЗС країн G7 у середу закликали Росію передати Запорізьку АЕС під контроль України. У їхній заяві рішуче засуджується неспровокована і невиправдана війна РФ проти України.
При цьому міністри країн G7 підтвердили повну та постійну підтримку МАГАТЕ. "Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних об'єктів в Україні, а також напряму та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів", - наголошується в заяві.

Теги: #заява #g7 #заес

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