Опалювального сезону в Маріуполі цього року не буде – мер

Російські окупанти не зможуть цього року розпочати та провести опалювальний сезон у Маріуполі, заявив мер міста Вадим Бойченко.

"Не буде цього року опалювального сезону, тобто буде дуже холодно. Люди розуміють це. І тому ми бачимо, що зростає кількість українців, які виїжджають у бік нашої держави", – сказав він на брифінгу в медіа-центрі "Україна – Укрінформ" в четвер.

Натомість мер Маріуполя переконаний, що окупантам не вдасться забезпечити населення міста питною водою, а запас технічної із резервного сховища розрахований лише на дев'ять місяців.

"Не було і не буде (у період окупації – Інтерфакс-Україна) якісної питної води. Де Маріуполь брав воду до війни? Джерело водопостачання міста Маріуполь – це Сіверський Донець. Вони (російські окупанти – Інтерфакс-Україна) зруйнували цю мережу, і відновити її неможливо. це потрібно мільярди гривень і режим тиші, а його не буде. Де вони намагаються взяти сьогодні воду – це резервне сховище Старого Криму: там неякісна, технічна, вода та її обсяг, на жаль, лише на дев'ять місяців", – пояснив Бойченко.

За його словами, зараз у місті не працює система водовідведення, а на відновлення мережі потрібно від півтора до двох років.

"Вони (російські окупанти – Інтерфакс-Україна) дали електропостачання до міста, але у них немає розуму: замість 220 Вт дають 380 Вт, а тому спалюють квартири і те майно, яке майже вціліло... До цього ще додається непрацююча система газопостачання", - додав він.