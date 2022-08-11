Самосуд російських окупантів над українськими військовополоненими в Маріуполі може відбутися 24 серпня – мер

Показовий самосуд над полоненими українськими військовими, який російські окупанти планують провести в Маріуполі, може відбутися 24 серпня, повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"На жаль, (російські окупанти – ІФ) перетворюють нашу філармонію, де відбувалися виключно культурні заходи, на виставу під назвою "судилище" над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в цих в'язницях, створених навколо нашого героїчного міста Маріуполь. Хочу зазначити, що понад 10 тисяч (людей – ІФ) на сьогодні перебувають у цих в'язницях, а також – багато військових. І вони (росіяни – ІФ) хочуть десь на наше свято, День Незалежності, зробити свій шабаш у місті Маріуполі", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ у четвер.

Водночас Бойченко уточнив, що окупанти розглядають кілька дат проведення такого самосуду, але найбільш символічною вважають саме 24 серпня, оскільки цього дня в Україні – 31-ша річниця проголошення незалежності.

Раніше у Маріупольській міській раді повідомляли, що нині безпосередньо на сцені маріупольської камерної філармонії триває монтаж тюремних кліток з арматури діаметром 20 мм.