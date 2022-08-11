Сейм Латвії визнав Росію державою - спонсором тероризму

Сейм Латвії на засіданні в четвер, 11 серпня, ухвалив заяву про визнання агресивних дій Росії проти мирного населення України тероризмом, а РФ – державою – спонсором тероризму.

Як повідомляє пресслужба парламенту, заяву підтримали 67 депутатів зі 100.

"Росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і ЗСУ, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України. Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію – державою, яка підтримує тероризм, і закликає інші країни висловити таку думку", - зазначено в заяві.

Парламентарі також закликали країни Євросоюзу призупинити видачу віз громадянам РФ і Білорусі та посилити санкції проти РФ.