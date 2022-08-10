Події

21:30 10.08.2022

Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

2 хв читати
Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі поінформує Раду Безпеки ООН, засідання якої заплановано на 11 серпня, про ситуацію з ядерною безпекою на окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

"Я вітаю цю можливість поінформувати Раду Безпеки ООН про надзвичайно серйозну ситуацію, з якою стикається одна з найбільших у світі атомних електростанцій, яка перебуває в зоні активних бойових дій. Аварія на цьому об'єкті може загрожувати здоров'ю населення та довкіллю і в Україні, і в сусідніх та віддалених країнах", - сказав Гроссі, слова якого наведено у повідомленні на сайті МАГАТЕ увечері у середу.

Засідання має розпочатися о 21:00 за центральноєвропейським часом, Гроссі візьме участь за допомогою відеозв'язку.

За його словами, він також поінформує Раду Безпеки про свої плани та підготовку особисто очолити місію МАГАТЕ на місце найближчим часом.

"Наразі, як ніколи, присутність МАГАТЕ на станції має першорядне значення, щоб зменшити небезпеку можливої ядерної катастрофи", - переконаний Гроссі.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія, яка ініціювала засідання Ради Безпеки ООН щодо проблеми Запорізької АЕС, планує чергову "дешеву виставу".

Окупована російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Згодом голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що станція за продовження обстрілів та нових пошкоджень може повністю перейти в режим блекауту.

Теги: #атом #магате #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 10.08.2022
МАГАТЕ заявило про відсутність наразі ядерної небезпеки на ЗАЕС

МАГАТЕ заявило про відсутність наразі ядерної небезпеки на ЗАЕС

21:12 09.08.2022
ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

21:12 09.08.2022
ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

20:28 06.08.2022
МАГАТЕ засуджує насильницькі дії, які загрожують безпеці Запорізької АЕС

МАГАТЕ засуджує насильницькі дії, які загрожують безпеці Запорізької АЕС

18:31 02.08.2022
Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

20:12 29.07.2022
"Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять у серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує, - віцепрем'єр

"Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять у серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує, - віцепрем'єр

12:49 29.07.2022
Верховна Рада створила ТСК з розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергоринку України

Верховна Рада створила ТСК з розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергоринку України

07:16 29.07.2022
Експортери викупили всі 250 МВт перетину для постачання е/е до Європи після відкриття ENTSO-E додаткової потужності

Експортери викупили всі 250 МВт перетину для постачання е/е до Європи після відкриття ENTSO-E додаткової потужності

19:32 26.07.2022
ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

19:15 22.07.2022
Кабмін затвердив порядок отримання гумдопомоги від донорів для задоволення потреб енергетики

Кабмін затвердив порядок отримання гумдопомоги від донорів для задоволення потреб енергетики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

Держателі єврооблігацій "Укравтодору" схвалили пропозицію про відтермінування виплат за ними на два роки - компанія

Росія запланувала провести в Раді Безпеки ООН дешеву виставу - Подоляк

Єрмак не бачить перешкод для запуску конкурсу з вибору директора НАБУ

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

ОСТАННЄ

Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Україна та Швейцарія досягли домовленості про представлення українських інтересів на території РФ - МЗС України

ВАКС засудив харківського суддю до 7 років позбавлення волі за хабарництво

Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

Порошенко та волонтери відправили до ЗСУ партію бронемашин MLS Shield та іншу техніку

ДП "МЗУ" розпочало розробку системи моніторингу залишків лікарських засобів e-Stock "з нуля" - МЗУ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Миколаєві зросла до 8 осіб - мер

Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінцифри модернізують систему моніторингу виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС - Форсюк

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Старий Салтів на Харківщині, загинули два мирних жителі - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА