Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі поінформує Раду Безпеки ООН, засідання якої заплановано на 11 серпня, про ситуацію з ядерною безпекою на окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

"Я вітаю цю можливість поінформувати Раду Безпеки ООН про надзвичайно серйозну ситуацію, з якою стикається одна з найбільших у світі атомних електростанцій, яка перебуває в зоні активних бойових дій. Аварія на цьому об'єкті може загрожувати здоров'ю населення та довкіллю і в Україні, і в сусідніх та віддалених країнах", - сказав Гроссі, слова якого наведено у повідомленні на сайті МАГАТЕ увечері у середу.

Засідання має розпочатися о 21:00 за центральноєвропейським часом, Гроссі візьме участь за допомогою відеозв'язку.

За його словами, він також поінформує Раду Безпеки про свої плани та підготовку особисто очолити місію МАГАТЕ на місце найближчим часом.

"Наразі, як ніколи, присутність МАГАТЕ на станції має першорядне значення, щоб зменшити небезпеку можливої ядерної катастрофи", - переконаний Гроссі.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія, яка ініціювала засідання Ради Безпеки ООН щодо проблеми Запорізької АЕС, планує чергову "дешеву виставу".

Окупована російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Згодом голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що станція за продовження обстрілів та нових пошкоджень може повністю перейти в режим блекауту.