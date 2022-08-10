Події

19:14 10.08.2022

Журналіст Портников виявив удома підслуховувальний пристрій - нардеп

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Журналіст Портников виявив удома підслуховувальний пристрій - нардеп

Український журналіст Віталій Портников удома у Львові виявив підслуховувальний пристрій, повідомив народний депутат Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність").

"У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховувальний пристрій. Це диктофон із можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть", - написав Княжицький у фейсбуці в середу.

Він попросив СБУ негайно приїхати та порушити справу.

"Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначив народний депутат.

Теги: #змі

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