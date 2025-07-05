Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

Видання The New York Post звернулося до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання військової допомоги Україні.

Журналісти у зверненні до Трампа вказали, що американський президент розуміє, що "головною перешкодою для миру в Україні є агресія Росії".

"Путін знову наголосив, що не готовий погодитися на перемир'я, доки не будуть усунені "першопричини" конфлікту. Для нього "першопричиною" є саме існування України. Після вашого заклику (заклику Трампа про перемир’я – ІФ-У) він (Путін – ІФ-У) здійснив найбільшу за всю війну атаку безпілотниками та ракетами. То чому, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?", - питають автори статті.

Також вони нагадали, що Трамп висловив розчарування Путіним, який після останньої розмови дав зрозуміти, що не готовий до припинення вогню.

"Натомість Пентагон призупинив постачання протиракетної та протидронової зброї, необхідної для захисту цивільного населення. Ви пам’ятаєте відчай на обличчі української журналістки, з якою ви зворушливо говорили в Нідерландах, її страхи за чоловіка та сім’ю. Чому ми маємо залишити її напризволяще?", - сказано у зверненні.

Вони звернули увагу, що існує думка, що допомога Україні якимось чином шкодить Сполученим Штатам і не відповідає інтересам країни. Це, за їх словами, є далеким від істини. Хоча, пишуть журналісти, деякі американські чиновники стверджують, що у США не вистачає зброї, але багато з цієї зброї вже було виділено Україні - частина її вже в Польщі.

Україна, нагадують журналісти, платить за неї, частково з конфіскованих російських активів і європейських грантів, що "стимулює наші підприємства виробляти більше". І ці гроші можуть іти на розвиток американських технологій, зокрема "Золотого купола", йдеться у статті.

"Але найголовніше, що доля України посилає світу сигнал про Америку. Росія… це вмираюча терористична держава. Путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі врятувати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи мінливі, а наше терпіння коротке. Росія і Китай мають одну стратегічну мету: протистояти Сполученим Штатам", - пишуть автори публікації.

Журналісти додали, що Трамп має низку успіхів, серед яких - ухвалення "Великого прекрасного закону", укладення торговельних угод з іншими країнами, атака США на ядерні об’єкти Ірану. Схожу тактику (як до Ірану) потрібно використовувати для кремлівського лідера, наголошують автори статті.

"Путін розуміє тільки силу. Він продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ. Падіння України - це не катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або яку можна пояснити як незначну. Це дестабілізує світ, послабить Америку і негативно відобразиться на вашому президентстві. Не відступайте", - наголосили журналісти.

Джерело: https://nypost.com/2025/07/04/opinion/vlad-gave-his-answer-to-peace-mr-president-we-must-re-arm-ukraine/