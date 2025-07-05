Інтерфакс-Україна
Події
18:58 05.07.2025

Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

3 хв читати

Видання The New York Post звернулося до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання військової допомоги Україні.

Журналісти у зверненні до Трампа вказали, що американський президент розуміє, що "головною перешкодою для миру в Україні є агресія Росії".

"Путін знову наголосив, що не готовий погодитися на перемир'я, доки не будуть усунені "першопричини" конфлікту. Для нього "першопричиною" є саме існування України. Після вашого заклику (заклику Трампа про перемир’я – ІФ-У) він (Путін – ІФ-У) здійснив найбільшу за всю війну атаку безпілотниками та ракетами. То чому, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?", - питають автори статті.

Також вони нагадали, що Трамп висловив розчарування Путіним, який після останньої розмови дав зрозуміти, що не готовий до припинення вогню.

"Натомість Пентагон призупинив постачання протиракетної та протидронової зброї, необхідної для захисту цивільного населення. Ви пам’ятаєте відчай на обличчі української журналістки, з якою ви зворушливо говорили в Нідерландах, її страхи за чоловіка та сім’ю. Чому ми маємо залишити її напризволяще?", - сказано у зверненні.

Вони звернули увагу, що існує думка, що допомога Україні якимось чином шкодить Сполученим Штатам і не відповідає інтересам країни. Це, за їх словами, є далеким від істини. Хоча, пишуть журналісти, деякі американські чиновники стверджують, що у США не вистачає зброї, але багато з цієї зброї вже було виділено Україні - частина її вже в Польщі.

Україна, нагадують журналісти, платить за неї, частково з конфіскованих російських активів і європейських грантів, що "стимулює наші підприємства виробляти більше". І ці гроші можуть іти на розвиток американських технологій, зокрема "Золотого купола", йдеться у статті.

"Але найголовніше, що доля України посилає світу сигнал про Америку. Росія… це вмираюча терористична держава. Путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі врятувати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи мінливі, а наше терпіння коротке. Росія і Китай мають одну стратегічну мету: протистояти Сполученим Штатам", - пишуть автори публікації.

Журналісти додали, що Трамп має низку успіхів, серед яких - ухвалення "Великого прекрасного закону", укладення торговельних угод з іншими країнами, атака США на ядерні об’єкти Ірану. Схожу тактику (як до Ірану) потрібно використовувати для кремлівського лідера, наголошують автори статті.

"Путін розуміє тільки силу. Він продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ. Падіння України - це не катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або яку можна пояснити як незначну. Це дестабілізує світ, послабить Америку і негативно відобразиться на вашому президентстві. Не відступайте", - наголосили журналісти.

Джерело: https://nypost.com/2025/07/04/opinion/vlad-gave-his-answer-to-peace-mr-president-we-must-re-arm-ukraine/

Теги: #змі #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 05.07.2025
Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

07:32 05.07.2025
Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

06:50 05.07.2025
Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

05:56 05.07.2025
Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників - ЗМІ

Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників - ЗМІ

05:07 05.07.2025
Трамп підписав закон про податки та витрати

Трамп підписав закон про податки та витрати

22:08 04.07.2025
У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

02:38 26.06.2025
Трамп закликав до ліквідації "Голосу Америки", назвавши його "лівацькою катастрофою"

Трамп закликав до ліквідації "Голосу Америки", назвавши його "лівацькою катастрофою"

18:08 01.05.2025
Радник Трампа з нацбезпеки Волц та його заступник звільняються з посад – ЗМІ

Радник Трампа з нацбезпеки Волц та його заступник звільняються з посад – ЗМІ

06:23 18.02.2025
Президент США вимагає в України більшу частку ВВП, ніж репарації, які платила Німеччина за Першу світову війну – ЗМІ

Президент США вимагає в України більшу частку ВВП, ніж репарації, які платила Німеччина за Першу світову війну – ЗМІ

21:43 28.01.2025
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини – ЗМІ

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

ОСТАННЄ

У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

BlackRock призупинила переговори щодо створення інвестфонду для України після перемоги Трампа на виборах – ЗМІ

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

Літня жінка загинула на Херсонщині через обстріл росіян

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном - ГУР

У Техасі внаслідок повені загинули 24 людини, понад 20 дітей зникли безвісти в літньому таборі

Хмельниччина змінює порядок оголошення повітряних тривог під час застосування ворогом БпЛА

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Нової пошти" у Чугуєві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА