17:15 18.08.2025

Трамп накинувся з критикою на опозиційні ЗМІ

Президент США Дональд Трамп накинувся з різкою критикою на опозиційні медіа, які він називає "фейковими новинами" за їх публікації після саміту з Путіним на Алясці, що достроково закінчився.

"Я абсолютно переконаний, що якби Росія підняла руки і сказала: "Ми здаємося, ми визнаємо поразку, ми капітулюємо, ми ВІДДАЄМО Україні та великим Сполученим Штатам Америки, найшанованішій, найповажнішій і найпотужнішій з усіх країн, що коли-небудь існували, Москву і Санкт-Петербург, а також все, що їх оточує в радіусі тисячі миль", — фейкові ЗМІ та їхні партнери-демократи сказали б, що це був поганий і принизливий день для Дональда Дж. Трампа, один з найгірших днів в історії нашої країни. Але саме тому вони є ФЕЙКОВИМИ ЗМІ та радикальними лівими демократами, які зазнають нищівної поразки. Дякую за вашу увагу до цього питання!!!", - дописав він у соцмережі Truth Social у понеділок.

