Інтерфакс-Україна
Події
02:38 26.06.2025

Трамп закликав до ліквідації "Голосу Америки", назвавши його "лівацькою катастрофою"

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп у повідомленні на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social виступив із закликом до припинення діяльності державного мовника "Голос Америки" (Voice of America, VOA), який, за його словами, є "рупором демократів".

"Чому республіканець хоче, щоб "рупор"демократів, "Голос Америки" (VOA), продовжував існувати? Це повна, лівацька катастрофа – жоден республіканець не повинен голосувати за його виживання. ВБИТИ ЙОГО!", – написав Трамп.

Як повідомлялося, Адміністрація президента США Дональда Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам "Голосу Америки", пише The New York Times.

Звільнення призведуть до скорочення чисельності персоналу новинної організації до менш ніж 200 осіб, що становить близько однієї сьомої від чисельності її співробітників на початок 2025 року.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114745462399538854

Теги: #змі #трамп #скорочення #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:47 26.06.2025
ЦРУ підтвердило серйозну шкоду іранській ядерній програмі

ЦРУ підтвердило серйозну шкоду іранській ядерній програмі

01:48 26.06.2025
Адміністрація Трампа скоротить обмін розвідданими з Конгресом після витоку про удари по Ірану

Адміністрація Трампа скоротить обмін розвідданими з Конгресом після витоку про удари по Ірану

23:35 25.06.2025
Пентагон та ФБР розслідують витік секретної інформації про авіаудари США по Ірану - ЗМІ

Пентагон та ФБР розслідують витік секретної інформації про авіаудари США по Ірану - ЗМІ

22:15 25.06.2025
Глава нацрозвідки США Габбард підтримала заяву Трампа про знищення ядерних обʼєктів Ірану

Глава нацрозвідки США Габбард підтримала заяву Трампа про знищення ядерних обʼєктів Ірану

20:21 25.06.2025
Мерц закликає США запровадити нові санкції проти РФ

Мерц закликає США запровадити нові санкції проти РФ

19:33 25.06.2025
Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

19:26 25.06.2025
Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

17:51 25.06.2025
Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

17:44 25.06.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним

Трамп анонсував розмову з Путіним

17:41 25.06.2025
Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

ВАЖЛИВЕ

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

Саміт НАТО у 2026р. пройде в Туреччині, потім – в Албанії

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

ОСТАННЄ

Загинув чоловік, поранений внаслідок удару по Таврійському Херсонської області

Зеленський подякував ПАРЄ за підтримку створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ

Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

Україна та НАТО посилюють співпрацю у сфері безпілотних систем – підсумки конференції JATEC у Таллінні

Сибіга: Путін і його спільники повинні знати, що правосуддя неминуче

Треба зосередитися на інструментах, які чинитимуть тиск на РФ і змусять її сісти за стіл переговорів - Зеленський

Справедливість потребує інструменту. Трибунал — саме для цього — Стефанчук

Україна проведе зустрічі щодо стратегічної програми відновлення 10-11 липня – Зеленський

Потрібна сильна політична співпраця, щоб кожний російський злочинець, зокрема Путін, постали перед судом – Зеленський

Зеленський: сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА