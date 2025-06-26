Трамп закликав до ліквідації "Голосу Америки", назвавши його "лівацькою катастрофою"

Президент США Дональд Трамп у повідомленні на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social виступив із закликом до припинення діяльності державного мовника "Голос Америки" (Voice of America, VOA), який, за його словами, є "рупором демократів".

"Чому республіканець хоче, щоб "рупор"демократів, "Голос Америки" (VOA), продовжував існувати? Це повна, лівацька катастрофа – жоден республіканець не повинен голосувати за його виживання. ВБИТИ ЙОГО!", – написав Трамп.

Як повідомлялося, Адміністрація президента США Дональда Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам "Голосу Америки", пише The New York Times.

Звільнення призведуть до скорочення чисельності персоналу новинної організації до менш ніж 200 осіб, що становить близько однієї сьомої від чисельності її співробітників на початок 2025 року.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114745462399538854