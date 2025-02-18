Президент США вимагає в України більшу частку ВВП, ніж репарації, які платила Німеччина за Першу світову війну – ЗМІ

Умови угоди, яка тиждень тому потрапила до офісу Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін, пише The Telegraph, посилаючись на проект цього договору, що потрапив у розпорядження видання.

Вимога Дональда Трампа щодо "відплати" Україною $ 500 млрд виходить далеко за межі контролю США над критично важливими для країни корисними копалинами. Вона охоплює все - від портів та інфраструктури до нафти і газу та більшої ресурсної бази країни.

Видання The Telegraph стверджує, що отримало проект попереднього договору з грифом "Привілейований і конфіденційний", датований 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України".

Угода охоплює "економічну цінність, пов'язану з ресурсами України", включаючи "мінеральні ресурси, нафтові та газові ресурси, порти, іншу інфраструктуру (за погодженням)", залишаючи незрозумілим, що ще може бути охоплено. "Ця угода регулюється нью-йоркським правом, без урахування конфлікту правових принципів ", - йдеться у документі.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США. "Цей пункт означає "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", - пише The Telegraph, посилаючись на джерело, близьке до переговорів.

Фонд "матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови" всіх майбутніх ліцензій та проектів.

"Таке враження, що це писали приватні юристи, а не Державний департамент чи Міністерство торгівлі США", - пише The Telegraph.

Президент Зеленський "напевно, не очікував, що йому висунуть умови, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Вони гірші, ніж фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їхньої поразки в 1945 році", - зазначає видання, додаючи, що "якщо цей проект буде прийнятий, вимоги Трампа становитимуть більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором".

Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що Україна "по суті погодилася" передати 500 мільярдів доларів. "Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкісних земель, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей", - сказав він. Він попередив, що Україну піднесуть Путіну на тарілочці, якщо вона відмовиться від цих умов. "Вони можуть домовитися. Вони можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Але я хочу повернути ці гроші", - сказав він. Трамп заявив, що США вже витратили $300 млрд на війну, додавши, що було б "нерозумно" віддавати більше.

"Насправді п'ять пакетів, узгоджених Конгресом, становлять $175 млрд, з яких $70 млрд було витрачено в США на виробництво зброї. Частина з них - у вигляді гуманітарних грантів, але більша частина - це гроші, надані в борг, які треба повертати", - зазначає The Telegraph.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2025/02/17/revealed-trump-confidential-plan-ukraine-stranglehold/?ICID=continue_without_subscribing_reg_first