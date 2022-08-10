"Укрзалізниця" у липні наростила зерновий експорт на 100 тис. тонн

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у липні 2022 року експортувало 905 тис. тонн зернових вантажів, що на 100 тис. тонн більше за показники червня поточного року (804,9 тис. тонн), зокрема через наземні прикордонні переходи на західному кордоні перевезено 716 тис. тонн зерна (+76 тис. тонн), а до портів доставлено 190 тис. тонн (+25 тис. тонн).

У липні "Укрзалізниця" завантажила у вагони 1,2 млн тонн зерна, що становить 14% загального завантаженого обсягу у 8,5 млн тонн, такі дані були озвучені представником УЗ під час онлайн-наради з учасниками галузі.

Загалом із січня до липня за кордон було направлено 9,95 млн тонн зерна, що на 2,08 млн тонн (або 17%) менше, ніж за сім місяців минулого року.

Станом на кінець липня середня добова обробка на прикордонних переходах становить 1,86 тис. вагонів ("мінус" 74 вагони порівняно з кінцем червня).

Представник УЗ уточнив, що сумарна кількість вагонів, що очікують вивантаження, станом на 8 серпня становить 28,7 тис. ("мінус" 2,8 тис. вагонів до показника наприкінці липня), зокрема 8,9 тис. вагонів із зерном ("мінус" 1,1 тис.), 0,7 тис. вагонів із олією ("мінус" 0,1 тис.), 0,86 тис. вагонів зі шротом (+0,06 тис.).

При цьому 8 серпня найбільш завантаженими прикордонними пунктами стали:

Ізов - Грубешів - 6,5 тис. вагонів ("мінус" 97 вагонів до показника 31 липня);

Чоп - Чєрна-над-Тисою - 5,6 тис. (+57 вагонів);

Батьово - Еперєшке - 4,2 тис. ("мінус" 203 вагони);

Вадул-Сірет - Дорнешти - 4,1 тис. ("мінус" 349 вагонів);

Могилів-Подільський - Велчинець - 2 тис. ("мінус" 55 вагонів);

Мостиська 2 - Медика - 1,9 тис. ("мінус" 32 вагони).

Ягодин - Дорогуськ - 1,8 тис. ("мінус" 34 вагони);

Дякове - Халмеу - 1,5 тис. вагонів ("мінус" 311 вагонів).