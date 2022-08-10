Події

14:59 10.08.2022

Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

1 хв читати
Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

Інструктори з Данії навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Великої Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"До навчань приєднується Данія: ще 130 інструкторів навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Великої Британії. Дякую Міноборони Данії та моєму колезі, міністру Мортену Бодскову. Крок за кроком - до перемоги!", - написав він у твіттері.

 

Теги: #навчання #зсу #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 09.08.2022
Міноборони України про вибухи в Криму: Не можемо встановити причину займання, однак вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

Міноборони України про вибухи в Криму: Не можемо встановити причину займання, однак вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

15:29 09.08.2022
США не планують постачати Україні додаткові HIMARS найближчим часом – заступник міністра оборони Каль

США не планують постачати Україні додаткові HIMARS найближчим часом – заступник міністра оборони Каль

15:08 09.08.2022
Україна отримала першу партію турецьких БТР, загалом очікується 200 машин

Україна отримала першу партію турецьких БТР, загалом очікується 200 машин

10:14 08.08.2022
ЗСУ знешкодили ворожі розвідувальні групи в районах н.п. Бахмутське, Бахмут і Яковлівка

ЗСУ знешкодили ворожі розвідувальні групи в районах н.п. Бахмутське, Бахмут і Яковлівка

19:59 07.08.2022
Amnesty International шкодує про "завданий біль" через їхній звіт

Amnesty International шкодує про "завданий біль" через їхній звіт

18:53 07.08.2022
Швеція доправить інструкторів для тренування українських солдатів у Великій Британії

Швеція доправить інструкторів для тренування українських солдатів у Великій Британії

23:15 06.08.2022
Кожен удар по складах окупантів, скупченнях техніки рятує життя українських військових та цивільних

Кожен удар по складах окупантів, скупченнях техніки рятує життя українських військових та цивільних

18:20 05.08.2022
Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

21:48 04.08.2022
Нацполіція повідомляє про ліквідацію злочинної схеми завезення авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

Нацполіція повідомляє про ліквідацію злочинної схеми завезення авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

21:37 04.08.2022
Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Україна повернула тіла понад 500 загиблих, які були у списках зниклих безвісти

Відновлення транзиту нафти з РФ до Угорщини та Словаччини територією України очікується незабаром, всі сторони згодні

Військовий аеродром "Саки" - один із п'яти, використовуваних окупантами для авіаударів по Україні, – спікер Повітряних сил ЗСУ

ОСТАННЄ

У Секретаріаті мовного омбудсмена розповіли про правильне оформлення скарги на порушення мовного закону

Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

Вкрадене зерно з України перевозять 87 суден - посол України в Лівані

Через росію голодуватиме понад 700 тисяч людей – Посольство України в Ізраїлі

У більшості областей України та Києві в четвер очікуються грози – ДСНС

Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Дію договору Віктора Януковича з AVER LEX припинено

Україна повернула тіла понад 500 загиблих, які були у списках зниклих безвісти

Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

Відновлення транзиту нафти з РФ до Угорщини та Словаччини територією України очікується незабаром, всі сторони згодні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА