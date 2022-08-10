Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

Інструктори з Данії навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Великої Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"До навчань приєднується Данія: ще 130 інструкторів навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Великої Британії. Дякую Міноборони Данії та моєму колезі, міністру Мортену Бодскову. Крок за кроком - до перемоги!", - написав він у твіттері.