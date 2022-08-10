Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді уточнити у Кримінальному кодексі відповідальність за колабораційну діяльність, вчинену виключно на добровільній основі.

Відповідно до запропонованих змін до Кримінального кодексу, до колабораційної діяльності належить саме "добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора, за винятком випадків, передбачених законом" (у чинній редакції Кримінального кодексу колаборацією вважається "провадження господарської діяльності, взаємодія з державою-агресором…").

Як зазначається у пояснювальній записці, ці зміни виводять із-під заборони частину господарської діяльності, яка має провадитися для забезпечення життєдіяльності територій, навіть незважаючи на їх фактичну окупацію. В супровідних документах до законопроєкту наголошується, що під кримінальну відповідальність не підпадає господарська діяльність із державою-агресором, що здійснюється під тиском окупаційних органів.

Верховна Рада 3 березня 2022 року доповнила Кримінальний кодекс новою статтею, якою криміналізувала колабораційну діяльність.

"Проте під дію цієї статті підпадатиме цілком правомірна діяльність, зокрема заходи, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем, зокрема медичного обслуговування, діяльності в галузі трубопровідного транспорту, робота магазині... Україна не повинна покладатися виключно на обов'язки держави-окупанта згідно з міжнародним гуманітарним правом щодо забезпечення окупованих територій", - наголошується в пояснювальній записці.

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт № 7647 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність" зареєстровано у Верховній Раді 8 серпня.