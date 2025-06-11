Інтерфакс-Україна
Події
17:02 11.06.2025

Суд заочно виніс вирок адвокату Шарія та Медведчука, звинуваченому у колабораціонізмі

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Суд заочно виніс вирок адвокату Шарія та Медведчука, звинуваченому у колабораціонізмі

За доказовою базою Служби безпеки України 10 років ув’язнення заочно отримав колаборант Валентин Рибін, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини.

"До початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду. Згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у Фейсбуку закликав українців скласти зброю перед рашистами. Після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Після "призначення", зазначають в СБУ, колаборант увійшов до путінської партії "єдина росія", від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів.

Наразі він очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф", який координує підривну діяльність місцевих рупорів кремля.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Рибіна визнано винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого.

"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності", - наголосили в СБУ.

Теги: #колабораціонізм #сбу #рибін

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