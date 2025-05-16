Екскерівник сектора поліції отримав 3,5 роки в'язниці за колабораціонізм під час окупації Великого Бурлука – поліція

Холодногірський райсуд Харкова визнав винним колишнього поліцейського у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) під час окупації Великого Бурлука.

"Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади та місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях, створених цими органами, строком на 10 років. Також ухвалено рішення про конфіскацію всього належного йому майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, що під час захоплення російською армією Великого Бурлука обвинувачений, який на той час обіймав посаду начальника сектора реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Купʼянського РВП ГУ Нацполіції в області, схвальне висловився щодо дій РФ. Крім того, він передав окупантам службовий автомобіль поліції.

Після деокупації Збройними Силами України території Харківської області фігурант намагався втекти до РФ, однак був затриманий на кордоні. До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні колишній поліцейський свою вину не визнав. Але, як зазначають у прокуратурі, з досліджених судом доказів встановлено, що фігурант діяв добровільно.

"Збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, а також вчинення кримінального правопорушення під впливом погрози, тиску чи примусу, враховуючи, що злочин був під час окупації населеного пункту, у якому проживав обвинувачений, та на які посилається сторона захисту, належними та допустимими доказами не підтверджено", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.