Інтерфакс-Україна
Події
13:48 11.02.2025

Сину екснардепа Гапочки повідомлено про підозру в колабораціонізмі - Нацполіція

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Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі сину народного депутата України IV скликання, повідомляє Національна поліція.

"Спільно зі слідчими СБУ поліцейські зібрали докази стосовно бенефіціарних власників ряду комерційних структур. Йдеться про народного депутата IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації, його синів та ряду довірених осіб – громадян РФ. Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності знаходилися на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області", - йдеться в повідомленні, опублікованому на  сайті відомства у вівторок.

За даними слідства, щоб безперешкодно вести бізнес та отримувати з нього прибуток після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами РФ та займаються вирощування та продажом сільгосппродукції.

"Підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету рф, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм – субсидії від "міністєрства фінансов "лнр" та "міністєрства сєльского хозяйства і продовольствія "лнр". При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні", - повідомляють у поліції.

Зазначається, що оперативники департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції та слідчі СБУ провели обшуки за місцями проживання причетних осіб.

"За результатами вилучили понад 690 тис. доларів, 87 тис. євро та майже 960 тис. грн, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та Росії, автомобілі тощо", - інформують правоохоронці.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одному з власників товариств – сину колишнього народного депутата повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному, продовжуються заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Санкція статті передбачає покарання до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Андрія Гапочку, сина народного депутата IV скликання (2002-2006) Миколи Гапочки, колишнього першого заступника голови Луганської облдержадміністрації (1998-2001), який володіє сільськогосподарськими підприємствами на тимчасово окупованій території колишнього Білокуракинського району.

Теги: #колабораціонізм #нацполіція #підозра

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