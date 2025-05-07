Суд довічно позбавив волі мешканку Херсонської області за державну зраду та колабораціонізм

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури до довічного позбавлення волі заочно засуджено 58-річну мешканку Херсонської області за фактами колабораційної діяльності та державної зради, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Прокурори в суді довели, що у травні 2023 року "радою депутатів Новотроїцького муніципального округу Херсонської області" за поданням зібрання громадян тимчасово окупованих сіл Чкалове, Двійне, Ковильне та Воскресенське Новотроїцької селищної громади Генічеського району Херсонської області, обвинувачену обрано старостою зазначених окупованих сіл", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що по теперішній час засуджена бере участь у загальному управлінні незаконного органу влади, надає безпосередню допомогу в проведенні підривної діяльності проти України представникам держави-агресора у встановленні та підтриманні їх незаконної влади на тимчасово окупованій території. Допомога жінки представникам іноземної держави призвела до забезпечення сталого та належного функціонування незаконно створених органів влади та посилила заходи тимчасової окупації.

"Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси, за результатами спеціального судового провадження, обвинувачену визнано винною та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати будь які посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, державного управління, органах місцевого самоврядування, в органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років", - повідомляють в прокуратурі.

Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.