В КМДА попередили про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів та недопуск людей до них

Власники та балансоутримувачі приміщень з укриттями та сховищами нестимуть посилену відповідальність за порушення правил утримання захисних споруд і доступу до них, зміни до законодавства передбачають як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за такі порушення, повідомив Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

"Власники та балансоутримувачі приміщень з укриттями та сховищами нестимуть посилену відповідальність за порушення правил утримання захисних споруд і доступу до них. Зміни до законодавства (закон № 4200-IX від 09.01.2025) передбачають як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за такі порушення, а також за недотримання вимог пожежної та техногенної безпеки", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА в четвер.

В КМДА нагадали, що незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 700–3 400 грн.

За порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до неготовності їх використання, передбачений штраф у розмірі 2 250–5 100 грн. Якщо особа протягом року вже отримувала штраф за такі ж порушення, повторне порушення тягне за собою новий штраф – від 5 100 до 8 500 грн.

Крім того, якщо через порушення правил утримання укриттів або недопуск людей під час повітряної тривоги хтось загине чи отримає травми середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, винному загрожує від 3 до 8 років ув’язнення (стаття 270² Кримінального кодексу України).

У Департаменті закликають негайно телефонувати на номер "102" у разі відсутності доступу чи інших перешкод щодо використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

"У разі виявлення порушення зафіксуйте його. Якщо є можливість, зробіть фото або відео зачиненого укриття та надайте правоохоронцям. Це допоможе притягнути винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні на сайті мерії.