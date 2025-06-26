Інтерфакс-Україна
Політика
09:57 26.06.2025

Кислиця: В Москві усвідомлюють, що відповідальність неминуча

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Кислиця: В Москві усвідомлюють, що відповідальність неминуча

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на підписання Угоди про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України у Страсбурзі, зазначивши, що в Москві відчувають, що відповідальність за розв'язання агресивної війни неминуча.

"Ми хочемо миру без репарацій, кримінальної, цивільної чи адміністративної відповідальності", – заявив Мединський українській делегації в Стамбулі. Отже, в Москві усвідомлюють, що відповідальність неминуча, і вчорашнє підписання Угоди про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України є відповіддю Європи Мединському та його куратору. Чи буде Мединський свідком чи обвинуваченим на трибуналі, може ще залежати від його вибору. Однак цей вибір може бути доступним недовго", - написав Кислиця в соцмережі Х.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Теги: #кислиця #москва #відповідальність

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