Кислиця: В Москві усвідомлюють, що відповідальність неминуча

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на підписання Угоди про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України у Страсбурзі, зазначивши, що в Москві відчувають, що відповідальність за розв'язання агресивної війни неминуча.

"Ми хочемо миру без репарацій, кримінальної, цивільної чи адміністративної відповідальності", – заявив Мединський українській делегації в Стамбулі. Отже, в Москві усвідомлюють, що відповідальність неминуча, і вчорашнє підписання Угоди про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України є відповіддю Європи Мединському та його куратору. Чи буде Мединський свідком чи обвинуваченим на трибуналі, може ще залежати від його вибору. Однак цей вибір може бути доступним недовго", - написав Кислиця в соцмережі Х.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.