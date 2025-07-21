Зеленський розраховує на швидке ухвалення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо чистоти роботи правоохоронців в економічних справах

Президент України Володимир Зеленський розраховує на оперативне ухвалення змін до Кримінального процесуального кодексу й інших законів щодо чистоти роботи правоохоронних органів в економічних справах.

"Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно", - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент зазначив, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко й урядовці мають гарантувати виконання програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій, оскільки це дає змогу забезпечувати армію та стійкість України.