Відновлення транзиту нафти з РФ до Угорщини та Словаччини територією України очікується незабаром, всі сторони згодні

Українська транспортна компанія позитивно відреагувала на пропозицію Slovnaft та MOL сплатити транзитні збори за транспортування нафти південною віткою нафтопроводу "Дружба".

"Slovnaft вже здійснила оплату на рахунок компанії. Виходячи з цього, Slovnaft очікує відновлення постачання нафти найближчими днями. З цим рішенням погодилася і російська сторона", - наголосили в компанії Slovnaft.

Як пише агентство Bloomberg, угорська MOL також переказала платіж за транзит і очікує на відновлення поставок найближчими днями.

Раніше "Транснафта" повідомила, що 4 серпня "Укртранснафта" зупинила транзит російської нафти територією України у зв'язку зі збоєм оплати транзитного збору. Зазначалося, що кошти, спрямовані 22 липня за транзит у серпні, було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня у зв'язку з набуттям чинності Регламенту ЄС 2022/1269. Південною віткою нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, поставки нафти здійснюються у напрямку НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг із транспортування нафти на умовах 100% передоплати.

Угорська MOL та словацька Slovnaft (також входить до групи MOL) ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору MOL або Slovnaft, що дозволило б відновити постачання нафти.

"Переривання поставок відбулося після технічних проблем на рівні банку у зв'язку із оплатою транзитних зборів з російського боку. Проте виробництво на Братиславському нафтопереробному заводі працює без перебоїв, і поставки на ринок налагоджені. У цей період Братиславський НПЗ у тісній співпраці з національним нафтотранспортером Transpetrol, а також у співпраці з міністерством економіки Словаччини використовує для переробки резерви, що є в системі, - повідомили в Slovnaft.

Повідомлень про вирішення проблеми транзиту до Чехії наразі не надходило.