Події

12:57 10.08.2022

Відновлення транзиту нафти з РФ до Угорщини та Словаччини територією України очікується незабаром, всі сторони згодні

2 хв читати
Відновлення транзиту нафти з РФ до Угорщини та Словаччини територією України очікується незабаром, всі сторони згодні

Українська транспортна компанія позитивно відреагувала на пропозицію Slovnaft та MOL сплатити транзитні збори за транспортування нафти південною віткою нафтопроводу "Дружба".

"Slovnaft вже здійснила оплату на рахунок компанії. Виходячи з цього, Slovnaft очікує відновлення постачання нафти найближчими днями. З цим рішенням погодилася і російська сторона", - наголосили в компанії Slovnaft.

Як пише агентство Bloomberg, угорська MOL також переказала платіж за транзит і очікує на відновлення поставок найближчими днями.

Раніше "Транснафта" повідомила, що 4 серпня "Укртранснафта" зупинила транзит російської нафти територією України у зв'язку зі збоєм оплати транзитного збору. Зазначалося, що кошти, спрямовані 22 липня за транзит у серпні, було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня у зв'язку з набуттям чинності Регламенту ЄС 2022/1269. Південною віткою нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, поставки нафти здійснюються у напрямку НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг із транспортування нафти на умовах 100% передоплати.

Угорська MOL та словацька Slovnaft (також входить до групи MOL) ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору MOL або Slovnaft, що дозволило б відновити постачання нафти.

"Переривання поставок відбулося після технічних проблем на рівні банку у зв'язку із оплатою транзитних зборів з російського боку. Проте виробництво на Братиславському нафтопереробному заводі працює без перебоїв, і поставки на ринок налагоджені. У цей період Братиславський НПЗ у тісній співпраці з національним нафтотранспортером Transpetrol, а також у співпраці з міністерством економіки Словаччини використовує для переробки резерви, що є в системі, - повідомили в Slovnaft.

Повідомлень про вирішення проблеми транзиту до Чехії наразі не надходило.

Теги: #транзит #нафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 09.08.2022
Угорська MOL готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну

Угорська MOL готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну

18:09 09.08.2022
Угорська MOL готова узяти на себе оплату транзиту російської нафти територією України

Угорська MOL готова узяти на себе оплату транзиту російської нафти територією України

14:24 09.08.2022
Транзит російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба" було зупинено 4 серпня

Транзит російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба" було зупинено 4 серпня

16:38 02.08.2022
G7 не відмовляються від ідеї встановлення стелі цін на російську нафту

G7 не відмовляються від ідеї встановлення стелі цін на російську нафту

07:42 27.07.2022
Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

11:57 19.07.2022
ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

07:44 17.07.2022
Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу, заявляє наслідний принц

Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу, заявляє наслідний принц

08:41 14.07.2022
Казахстан вживає заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки

Казахстан вживає заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки

17:36 13.07.2022
Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

15:59 11.07.2022
США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

ОСТАННЄ

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

У Маріуполі пролунав потужний вибух - міськрада

Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам: Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати

У Секретаріаті мовного омбудсмена розповіли про правильне оформлення скарги на порушення мовного закону

Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

Вкрадене зерно з України перевозять 87 суден - посол України в Лівані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА