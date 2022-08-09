Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Президент США Джо Байден підписав документи, які ратифікують з боку Вашингтона вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Урочисту церемонію підписання транслював сайт Білого дому.

"Цей крок зробить Європу й увесь світ безпечнішими", - заявив президент США. За словами Байдена, "разом із нашими союзниками ми самі сформуємо те майбутнє, яке хочемо побачити".

Президент США зазначив, що Росія сподівалася на ослаблення НАТО. "Вони хотіли побачити "фінляндизацію" НАТО, а натомість отримали НАТО у Фінляндії", - сказав Байден.

Для повної ратифікації членства цих країн необхідно, щоб усі країни - члени Північноатлантичного альянсу схвалили відповідні документи на національному рівні.

Минулого тижня Сенат Конгресу США проголосував за ратифікацію членства в НАТО Фінляндії та Швеції, за проголосували 95 осіб, одна - проти. І демократи, і республіканці рішуче підтримали цей крок.