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20:40 09.08.2022

Мер Миколаєва Сенкевич спростував заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території навчальних закладів міста

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Мер Миколаєва Сенкевич спростував заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території навчальних закладів міста

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич спростував нещодавні заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території Чорноморського національного університету ім. Петра Могили та школи №16 у Миколаєві.
"Ніякої військової техніки чи складів, чи самих військових у цих двох навчальних закладах немає. Як цього всього не було і в тих школах та університетах, які росіяни розгромили у нашому місті від початку повномасштабної війни", - написав Сенкевич у фейсбуці у вівторок.
За його словами, в університеті наразі триває набір студентів. Там працює приймальна комісія, яка надає консультації абітурієнтам і допомагає їм подавати свої електронні заяви.
"Випускники приносять здавати до бібліотеки книжки та підписують обхідні листи, отримують свої дипломи. Працює відділ кадрів, бухгалтерія. Із 15 серпня викладачі почнуть виходити з відпусток і готуватися до занять", - зазначив мер.
Він наголосив, що у школі техпрацівники доглядають територію закладу, а вчителі готуються до дистанційної роботи. Учні, котрі залишилися в Миколаєві, здають минулорічні підручники й беруть собі книжки на наступний навчальний рік.
Сенкевич також оприлюднив відео, на якому видно, що на території цих закладів немає складів із боєприпасами та військової техніки.
"Це відео - чергове підтвердження того, що російські терористи цинічно обстрілюють цивільні об’єкти та житлові квартали, перед тим, звичайно ж, збрехавши про якісь там військові бази. Але проти їхньої пропаганди у нас є правда", - підсумував Сенкевич.

Теги: #мер #україна #внз #миколаїв

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