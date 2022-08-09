НБУ зарахував АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку України ухвалило рішення про зарахування АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед НБУ щодо кредитів рефінансування через недостатність коштів, повідомляється на сайті регулятора.

Також наголошується, що "Банк Січ" не сплатив відсотки за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови генерального кредитного договору, укладеного між банком і Національним банком.

"Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування наглядова рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте НР та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів", - наголошується в повідомленні.

З огляду на це Національний банк 5 серпня був змушений задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі. Згідно зі статтею 76 закону України "Про банки і банківську діяльність" невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для зарахування банку до категорії неплатоспроможних", - зазначається у повідомленні.

НБУ також наголошує, що, крім того, діяльність АТ "Банк Січ" характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.

Частка фінустанови становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків станом на 1 серпня 2022 року. Віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, який на сьогодні є стійким та платоспроможним, зазначається в повідомленні.

НБУ зазначає, що з набуттям чинності законом України від 1 квітня 2022 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" кожен вкладник банку "Січ" отримає від ФГВФО відшкодування у повному розмірі вкладу, зокрема відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2022 року становить 1,229 млрд грн.

Банк "Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).