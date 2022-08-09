Події

20:33 09.08.2022

НБУ зарахував АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних

2 хв читати

Правління Національного банку України ухвалило рішення про зарахування АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед НБУ щодо кредитів рефінансування через недостатність коштів, повідомляється на сайті регулятора.
Також наголошується, що "Банк Січ" не сплатив відсотки за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови генерального кредитного договору, укладеного між банком і Національним банком.
"Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування наглядова рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте НР та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів", - наголошується в повідомленні.
З огляду на це Національний банк 5 серпня був змушений задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі. Згідно зі статтею 76 закону України "Про банки і банківську діяльність" невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для зарахування банку до категорії неплатоспроможних", - зазначається у повідомленні.
НБУ також наголошує, що, крім того, діяльність АТ "Банк Січ" характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
Частка фінустанови становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків станом на 1 серпня 2022 року. Віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, який на сьогодні є стійким та платоспроможним, зазначається в повідомленні.
НБУ зазначає, що з набуттям чинності законом України від 1 квітня 2022 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" кожен вкладник банку "Січ" отримає від ФГВФО відшкодування у повному розмірі вкладу, зокрема відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2022 року становить 1,229 млрд грн.
Банк "Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Теги: #банк #нбу #січ #неплатоспроможність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:59 07.08.2022
Депозитарій НБУ відновлює операції з ОВДП і пожвавить вторинний ринок

Депозитарій НБУ відновлює операції з ОВДП і пожвавить вторинний ринок

11:37 06.08.2022
НБУ скасував ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном

НБУ скасував ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном

07:06 06.08.2022
НБУ з 10 серпня розпочне публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA)

НБУ з 10 серпня розпочне публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA)

16:18 05.08.2022
НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки

НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки

21:22 04.08.2022
НБУ заборонив брати згоду позичальника на опрацювання його телефонного довідника

НБУ заборонив брати згоду позичальника на опрацювання його телефонного довідника

21:17 04.08.2022
НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості

НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості

08:46 04.08.2022
Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості за кредитами для фізосіб

Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості за кредитами для фізосіб

19:04 01.08.2022
Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

19:58 29.07.2022
Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн – рекорд від початку війни

Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн – рекорд від початку війни

19:46 29.07.2022
НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження

НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові відбили наступальні дії окупантів на декількох напрямках, загарбники з втратами відійшли - Генштаб ЗСУ

Міноборони України про вибухи в Криму: Не можемо встановити причину займання, однак вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

Понад 1,3 млн українських громадян евакуйовано з Донецької області - заступник глави ОП

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

ОСТАННЄ

Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ – голова Дніпропетровської облради

Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

Інастаграм акаунт Асоціації захисників "Азовсталі", Мінцифри України звернулося з листом до Meta

Мер Миколаєва Сенкевич спростував заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території навчальних закладів міста

На Львівщині заборонили полювання до завершення воєнного стану

Подоляк: Майбутнє Криму – бути перлиною Чорного моря, не військовою базою для терористів, все лише починається

Угорська MOL готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА