На Львівщині заборонили полювання до завершення воєнного стану. Відповідне розпорядження підписав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Заборонити полювання на території Львівської області до припинення або скасування воєнного стану, за винятком регулювання чисельності окремих видів звірів із дотриманням вимог чинного законодавства України", – зазначено в тексті розпорядження, оприлюдненому на сайті Львівської обласної військової адміністрації.

Користувачам мисливських угідь наказано визначити відповідальних за дотримання наказу з числа штатних співробітників з охорони угідь і проведення біотехнічних заходів.

Також розпорядженням наказано забезпечити єгерів документами, що засвідчують особу, а також засобами індивідуального захисту та форменим одягом невоєнного зразка.