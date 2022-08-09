Угорська MOL готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну

Угорська MOL проводить переговори про те, щоб узяти на себе оплату транзиту російської нафти через територію України.

"Транспортування нафти трубопроводом "Дружба" було призупинено на кілька днів, наскільки нам відомо, через технічні проблеми банків, пов'язані зі сплатою російською стороною транзитного збору. Незважаючи на те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також проводить переговори про те, щоб узяти на себе комісію", - заявив представник пресслужби угорської компанії.

Раніше російська "Транснафта" повідомила, що 4 серпня "Укртранснафта" зупинила транзит російської нафти через територію України у зв'язку зі збоєм оплати транзитного збору. Зазначалося, що кошти, спрямовані 22 липня за транзит у серпні, було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня у зв'язку з набуттям чинності Регламенту ЄС 2022/1269.

Південною віткою нафтопроводу "Дружба", що проходить через територію України, постачання нафти здійснюються у напрямку НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснефть" і АТ "Укртранснафта" на надання послуг із транспортування нафти на умовах 100% передоплати.