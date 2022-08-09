ВР на найближчому засіданні має намір розглянути питання щодо обрання членів ВРП - нардеп Железняк

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути питання щодо обрання членів Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Найближче пленарне засідання Ради знову розпочнеться з кадрових питань... Буде голосування за обрання членів Вищої ради правосуддя", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховував, що парламент найближчим часом зможе розглянути питання щодо обрання двох членів ВРП за своєю квотою.

Як повідомлялося, комітет з питань правової політики 10 липня рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо обрання Романа Маселка, Миколи Мороза та В'ячеслава Талька на посади членів ВРП.

Відповідно до закону, Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з'їзд суддів України з числа суддів або суддів у відставці, двох призначає президент України, двох обирає Верховна Рада України, двох - з'їзд адвокатів України, двох - всеукраїнська конференція прокурорів, двох - з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.