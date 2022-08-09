Події

19:26 09.08.2022

ВР на найближчому засіданні має намір розглянути питання щодо обрання членів ВРП - нардеп Железняк

1 хв читати

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути питання щодо обрання членів Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Найближче пленарне засідання Ради знову розпочнеться з кадрових питань... Буде голосування за обрання членів Вищої ради правосуддя", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.
Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховував, що парламент найближчим часом зможе розглянути питання щодо обрання двох членів ВРП за своєю квотою.
Як повідомлялося, комітет з питань правової політики 10 липня рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо обрання Романа Маселка, Миколи Мороза та В'ячеслава Талька на посади членів ВРП.
Відповідно до закону, Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з'їзд суддів України з числа суддів або суддів у відставці, двох призначає президент України, двох обирає Верховна Рада України, двох - з'їзд адвокатів України, двох - всеукраїнська конференція прокурорів, двох - з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.

Теги: #парламент #україна #врп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 09.08.2022
Міноборони України про вибухи в Криму: Не можемо встановити причину займання, однак вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

Міноборони України про вибухи в Криму: Не можемо встановити причину займання, однак вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

21:47 08.08.2022
США виділили Україні через СБ грант $4,5 млрд, $3 млрд надійдуть у серпні

США виділили Україні через СБ грант $4,5 млрд, $3 млрд надійдуть у серпні

23:13 07.08.2022
У Харкові ворожого обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт, інформації про постраждалих немає

У Харкові ворожого обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт, інформації про постраждалих немає

08:27 07.08.2022
У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено нежитлову будівлю, сталася пожежа

У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено нежитлову будівлю, сталася пожежа

08:20 07.08.2022
РПЦ має бути виключена з ВРЦ, або її членство слід призупинити до повного відведення російських військ з України

РПЦ має бути виключена з ВРЦ, або її членство слід призупинити до повного відведення російських військ з України

21:50 06.08.2022
За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад дві тисячі людей

За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад дві тисячі людей

21:08 06.08.2022
Папа Римський розглядає можливість відвідати Україну – посол України у Ватикані

Папа Римський розглядає можливість відвідати Україну – посол України у Ватикані

20:57 06.08.2022
СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

20:52 06.08.2022
Перше від початку війни судно увійшло до українського порту в рамках зернової ініціативи

Перше від початку війни судно увійшло до українського порту в рамках зернової ініціативи

20:44 06.08.2022
Україна і Туреччина на рівні міністрів обговорили прискорення відвантажень зерна в рамках Стамбульської ініціативи

Україна і Туреччина на рівні міністрів обговорили прискорення відвантажень зерна в рамках Стамбульської ініціативи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові відбили наступальні дії окупантів на декількох напрямках, загарбники з втратами відійшли - Генштаб ЗСУ

Міноборони України про вибухи в Криму: Не можемо встановити причину займання, однак вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

Понад 1,3 млн українських громадян евакуйовано з Донецької області - заступник глави ОП

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

ОСТАННЄ

Українські військові відбили наступальні дії окупантів на декількох напрямках, загарбники з втратами відійшли - Генштаб ЗСУ

Понад 114 орендних аукціонів заплановано на серпень – ФДМ

Понад 1,3 млн українських громадян евакуйовано з Донецької області - заступник глави ОП

В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови - Мінреінтеграції

Шмигаль закликає світ вплинути на Росію, щоб її військові залишили ЗАЕС, прилеглі території та Енергодар

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

ЄС не має механізму запровадження заборони на видачу короткострокових віз - представник ЄК

Триває підготовка до передачі систем NASAMS до України - речник Повітряних сил ЗСУ

Посол: Завод "байрактарів" в Україні можуть побудувати за кілька місяців, а запустити – у 2023р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА