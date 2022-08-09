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16:19 09.08.2022

ЄС не має механізму запровадження заборони на видачу короткострокових віз - представник ЄК

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ЄС не має механізму запровадження заборони на видачу короткострокових віз - представник ЄК

У Євросоюзі немає процедур заборони на видачу короткострокових віз іноземцям, зокрема й росіянам, але у кожному випадку питання розглядають держави ЄС з урахуванням конкретних обставин, заявила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Аніта Хіппер.

"Держави-члени мають значну можливість маневру, щоб обмежити або припинити видачу довгострокових віз або посвідок на проживання у рамках свого національного законодавства. При цьому візовий кодекс, що регулює видачу короткострокових віз, не передбачає процедур заборони на них", - заявила прессекретар у вівторок на брифінгу у Брюсселі.

"Завжди будуть категорії людей, яким мають видаватися візи. Наприклад, у гуманітарних випадках. І також для членів сімей, журналістів чи дисидентів", - пояснила вона.

При цьому представник ЄК уточнила, що "держави-члени мають розглядати кожен запит на короткострокову візу на підставі конкретної ситуації".

Таким чином Хіппер відповіла на прохання прокоментувати заяви у низці країн ЄС, які пропонують обмежити росіянам в'їзд до Євросоюзу щодо короткочасних віз.

Вона також повідомила, що Єврокомісія завжди перебуває в контакті з державами-членами з питань видачі короткочасних віз і обговорення цих питань з ними триватиме. При цьому Хіппер нагадала, що санкції, що вже діють, передбачають заборону на в'їзд до ЄС низки осіб з Росії. І, крім того, частково призупинено дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, про що ЄК повідомляла у травні цього року.

Теги: #візи #єс

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