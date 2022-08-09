Події

16:13 09.08.2022

Триває підготовка до передачі систем NASAMS до України - речник Повітряних сил ЗСУ

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Триває підготовка до передачі систем NASAMS до України - речник Повітряних сил ЗСУ

Норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS поки що перебувають не в Україні, оскільки триває підготовка до їх передачі, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракети для NASAMS - це ракети американського виробництва: AIM-120 AMRAAM-ER, які використовуються в зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Безумовно, нам будуть необхідні ці ракети, коли прийдуть ці системи. Поки що вони не у нас. Поки що триває підготовка до передачі. Відповідно, вже ухвалено рішення урядом Норвегії. Очікуємо, йдеться про дві батареї", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у понеділок.

Як повідомлялося, у понеділок президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Зокрема, пакет включить в себе боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Теги: #зрк #пс_зсу #nasams

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