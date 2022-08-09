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16:07 09.08.2022

Посол: Завод "байрактарів" в Україні можуть побудувати за кілька місяців, а запустити – у 2023р.

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Посол: Завод "байрактарів" в Україні можуть побудувати за кілька місяців, а запустити – у 2023р.

Посол України в Туреччині Василь Боднар прогнозує, що будівництво в Україні заводу з виробництва ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar може тривати кілька місяців, а запустять його у 2023 році.

"Звичайно, є певні нюанси, пов'язані із завезенням певного обладнання та з вибором компанії для будівництва, але це технічні деталі. Я думаю, що найближчого місяця ми побачимо певний прогрес у цьому питанні, а запуск заводу (може відбутися – Інтерфакс-Україна) у 2023 році, можливо, наприкінці", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом у понеділок.

Боднар нагадав, що під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України 3 лютого було підписано відповідну угоду, а півтора тижні тому Кабінет Міністрів України затвердив її та передав на ратифікацію до Верховної Ради.

"Паралельно власник компанії Baykar Makina придбав земельну ділянку і зробив проєкт самого заводу, а також створив та зареєстрував відповідну українську компанію. Мені здається, що, незважаючи на процес ратифікації, компанія вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво цього заводу", – додав посол.

Теги: #завод #боднар #bayraktar

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