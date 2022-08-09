Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт "Великої двадцятки" буде ухвалено перед ним - Подоляк

Рішення про поїздку президента України Володимира Зеленського на саміт "Великої двадцятки" ухвалюватимуть "ближче до саміту", вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Я гадаю, що це вирішуватиметься конкретно ближче до саміту, це перше. Друге, президент вважає, що він має перебувати на території України, і на сьогодні онлайн-формати дають змогу ефективно працювати на будь-яких самітах. Але є третє - якщо (на саміті) буде Путін, то безумовно, потрібно буде думати про необхідність нашої присутності", - сказав він в інтерв'ю "ВВС-Україна", оприлюдненому у вівторок.

"Бо присутність Путіна в будь-якому місці, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте у такий спосіб знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти та вбити українських дітей. Треба так до цього ставитись", - сказав також Подоляк.

Саміт "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада в Індонезії.