РФ може спровокувати аварію на ЗАЕС для припинення бойових дій та фіксації статус-кво – нардеп

Росія може спровокувати аварію на Запорізькій атомній електростанції для припинення бойових дій і початку переговорів з Україною, вважає голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Нездорова активність росіян навколо ЗАЕС наштовхує на думку, що вони можуть намагатися спровокувати аварію на станції з витоком радіації для припинення бойових дій та початку переговорів. Їм потрібно зафіксувати статус-кво", - написав Чернєв у фейсбуці у вівторок.

На думку народного депутата, у Кремлі вже зрозуміли, що їм війну не виграти.

"Усе частіше ініціатива переходить до української армії. І все частіше саме ми диктуємо, де, коли і як відбуватимуться основні події на всій протяжності фронту. Крім того, внаслідок фактичного оперативного оточення росіян на правому березі Дніпра втрата росіянами Херсона стає дедалі ймовірнішою, що може призвести до політичних потрясінь і в самій Росії. У такій ситуації Путіну необхідно негайно зупинити бойові дії, розпочати переговори та зафіксувати існуючий статус-кво", - пояснив політик.

Він також наголосив, що організована Росією інформаційна кампанія, і безпосередньо, і через її агентів на Заході, яка мала змусити Україну сісти за стіл переговорів, результату не дала, тому в хід пішов ядерний шантаж.

"Навіть невелика аварія та витік радіації дасть росіянам змогу вимагати припинення бойових дій на всьому півдні та закликати світ долучитися до ліквідації наслідків катастрофи. Звісно, під російським контролем. За таких розкладів росіяни можуть сподіватися, що лінія зіткнення зафіксується, війна зупиниться, а з нею припиниться і звільнення окупованих територій. Що дасть їм змогу зміцнитися на півдні та накопичити нові сили для подальшого наступу", - вважає народний депутат.

Чернєв зазначив, що не допустити такого сценарію дасть змогу негайна демілітаризація ЗАЕС та Енергодару на всіх міжнародних майданчиках, включно з ООН та МАГАТЕ, чого і вимагає Україна.

Народний депутат вважає, що російські окупанти мають відвести війська та створити навколо станції демілітаризовану зону радіусом принаймні 5 кілометрів.

"Якщо ж вони відмовляться - це стане свідченням того, що ядерний сценарій існує і росіяни готові забруднити радіацією все навколо, тільки щоб врятувати обличчя Путіну і не здати Херсон", - зазначив Чернєв.

Він переконаний, що жодні сценарії Путіна в Україні не спрацюють, і "ні техногенні катастрофи, ні ракетні обстріли, ні ядерні удари не змусять нас капітулювати чи зупинитися".