Події

21:47 08.08.2022

США виділили Україні через СБ грант $4,5 млрд, $3 млрд надійдуть у серпні

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Група Світового банку в понеділок, 8 серпня, оголосила про додаткове фінансування в розмірі $4,5 млрд для України в рамках проєкту PEACE, метою якого є допомога уряду України в задоволенні невідкладних потреб, спричинених війною.
"США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів США надають додаткові $4,5 млрд як пряму бюджетну підтримку уряду України, щоб допомогти пом'якшити гострий дефіцит бюджету, спричинений жорстокою військовою агресією Путіна", – наголошується також у пресрелізі USAID.
Згідно з ним, уряд України отримає фінансування траншами, починаючи з виплати $3 млрд у серпні.
Світовий банк зазначає, що додаткове фінансування сприятиме підтримуванню можливостей уряду виконувати основні функції на національному й регіональному рівнях.
Зокрема, кошти допоможуть уряду України покрити соціальні виплати, медичні послуги та пенсії, які необхідні для добробуту громадян країни та пом'якшення соціальних й економічних наслідків війни.
"Україна потребує продовження державних послуг, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним захистом, щоб запобігти подальшому погіршенню умов життя та бідності", - наведено в релізі слова президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.
Він подякував США за постійну підтримку через механізми швидкої підтримки СБ і за щедрий грант, який значно підтримає український народ.
Банк уточнив, що додаткове фінансування додається до фінансування інвестиційних проєктів (IPF) у розмірі $1,49 млрд, затвердженого в червні 2022 року. На сьогодні Світовий банк мобілізував майже $13 млрд у вигляді надзвичайного фінансування, включно із зобов'язаннями та обіцянками донорів, для підтримки продовження основних державних послуг в Україні та пом'якшення наслідків війни. Станом на кінець липня 2022 року із цього фінансування було освоєно понад $6,3 млрд.

Теги: #сша #грант #україна #світовий_банк

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