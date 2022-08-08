Події

17:51 08.08.2022

Російські окупанти мають намір вивезти з Луганської області до РФ 104 дитини - голова ОВА

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Російські окупанти мають намір вивезти з Луганської області до РФ 104 дитини - голова ОВА

Російські загарбники найближчим часом мають намір депортувати 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області, про зазначені факти вже повідомлено Офісу генерального прокурора, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти розповіли, що викрадуть понад 100 наших дітей. Окупаційна влада намагається депортувати маленьких українців до РФ. До "процесу організації депортації" активно залучено уповноважену з прав дитини при президентові РФ Марію Львову-Бєлову. Телеграм-сторінка викрадачки дітей рясніє повідомленнями про сімейний прихисток українських сиріт. Питання влаштовування під опіку українських дітей-сиріт до російських родин обговорено цією Марією із самопроголошеними очільниками "денере" та "ленере", - написав він у фейсбуці.

За інформацією Гайдая, найближчим часом незаконним шляхом окупанти планують вивезти 104 дитини із тимчасово окупованої території Луганської області.

"Це теж прояв геноциду. Намагаємося зібрати якнайбільше інформації про цей злочин. Про зазначені факти вже повідомлено Офісу генерального прокурора", - наголосив голова ОВА.

 

Теги: #евакуація #діти #луганська_область

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