Мінкультури України готує зміни до законодавства щодо вдосконалення механізмів евакуації музеїв - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України готує зміни до законодавства, щоб удосконалити механізми евакуації музеїв під час воєнного стану.

"Міністерство культури та інформаційної політики ініціює вдосконалення чинного законодавства щодо евакуації культурних цінностей під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства з посиланням на міністра Олександра Ткаченка.

Він зазначив, що одним із відповідальних за планування евакуації культурних цінностей є Мінкультури, але при цьому згідно з чинним законодавством організація проведення евакуації та підготовка районів для їх розміщення та зберігання покладається на місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування та керівників закладів культури.

"В Україні близько 2000 музеїв. Безпосередньо МКІП підпорядковано лише 26 музеїв та заповідників, що трохи більше ніж 1%. Усі інші підпорядковані місцевим органам влади. Щоб евакуювати, потрібен не лише наказ МКІП, а й взаємодія з місцевими органами влади та відсутність опору директорів музеїв, що ми часто бачили у регіонах, наближених до лінії фронту, і не тільки", - заявив Ткаченко.

За його словами, відомство вноситиме на розгляд уряду пропозиції щодо вдосконалення проведення таких робіт.

"Бо всі закони, ухвалені до війни, не враховували тих обставин, у яких наразі доводиться діяти", - наголосив він.