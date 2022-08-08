СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України

Служба безпеки України запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України - затримані кілери спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР МО України, повідомляє СБУ.

"У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у понеділок у телеграм-каналі відомства.

За інформацією української спецслужби, за вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США.

У повідомленні наголошується, що ДРГ було сформовано кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території України.

"До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході. За завданням координатора з Москви саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що на цю пропозицію відгукнувся мешканець Києва, за $5 тис. він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

"Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам у РФ", - інформують в українській спецслужбі.

Згідно з повідомленням, зловмисник маскував маршрути переміщення, тож заїхав до України через територію Білорусі, співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" та зустріч зі спільником.

"Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох зловмисників у Ковелі. Під час обшуку у "зв’язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та умисному вбивстві. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - наголошується в повідомленні.

Заходи щодо викриття злочинів проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з підрозділами СБУ Волинської області, Національною поліцією та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва

У повідомленні Офісу генпрокурора, розміщеному в телеграм-каналі, зазначається, що серед об'єктів для фізичної ліквідації, крім глави Міноборони України та керівника ГУР Міноборони, також був один із керівників "Національного корпусу" - у минулому командир розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов" і радник одного з міністрів. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Сергія Коротких.

"За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду від $100 тис.", - інформують у прокуратурі.