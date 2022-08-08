Перший заступник глави МВС: За фактами колаборації з ворогом розслідують понад 1 тисячу справ

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін наголошує на невідворотності покарання для тих, хто співпрацює з окупантом - і на тимчасово окупованій території, і в інших регіонах України.

"Останнім часом колаборанти залишають Україну. Назавжди. Приміром, заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення. На початку липня в окупованій Новій Каховці застрелили зрадника-полісмена. До цього був підрив автомобіля з двома колаборантами в Херсоні. У важкому стані перебуває колаборант із Херсонщини Сальдо, який сильно отруївся", - написав Єнін на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

Він назвав таку ситуацію "цілком прогнозованою історією колабораціонізму".

"Якщо надумав працювати з ворогом, маєш лише два розвитки подій: один - отримати підозру із усіма наслідками, інший - назавжди залишити світ. Причому отримання підозри не звільняє від останнього. Згадайте терориста "Гіві", де він? А його друг Моторола? І таких зрадників, які відправилися на той світ - незліченна кількість. Очевидно, що терористи, які стають непотрібні Кремлю, помирають", - зазначив перший заступник міністра.

Також Єнін запевнив, що посібникам росіян непереливки і на мирній території.

"Приміром, декілька днів тому у Волинської області полісмени затримали жителя Луганської області. Він прибув на підконтрольну територію України, і тут за гроші, від військових РФ, підшукував осіб, які мали скоїти вбивство військовослужбовців ЗСУ", - додав він.

Як повідомив перший заступник глави МВС, загалом за фактами співпраці громадян України з ворогом розпочато понад 1100 кримінальних проваджень. "193 особам повідомлено про підозру. Кожен, хто має бути покараний - буде, і на нього чекає чи то суд Божий, чи то суд український", - підсумував Єнін.