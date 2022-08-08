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13:43 08.08.2022

Українські сили ППО збили чотири російські "Калібри", запущені з акваторії Чорного моря - ПС ЗСУ

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Українські сили ППО збили чотири російські "Калібри", запущені з акваторії Чорного моря - ПС ЗСУ

Українські сили протиповітряної оборони в понеділок уранці збили чотири російські ракети "Калібр", запущені окупантами з акваторії Чорного моря, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Сьогодні, 8 серпня, близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряна оборона Повітряних сил збила всі цілі", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що одну ракету знищив в Одеській області зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь", іще три ліквідовано в центральних областях України зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

У ПС ЗСУ також повідомляють, що напередодні окупанти завдали удару по Вінницькій області гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М "Кинджал".

"Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватися бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено лише кілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що після запуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а під час заходження на ціль балістичної траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

"Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють наявним у Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її. З 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях", - підсумували в ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, у неділю на Вінниччині було зафіксовано ракетні прильоти по військових об'єктах, унаслідок чого є постраждалі.

Теги: #ракети #калібр

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