Події

11:18 08.08.2022

Восени у п'яти містах на заході України буде запущено мережу станцій якості повітря

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Восени у п'яти містах на заході України буде запущено мережу станцій якості повітря

Сервіс "ЛУН Місто AIR" встановить прилади для вимірювання якості повітря в Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях, повідомили у пресслужбі порталу новобудов "ЛУН".

"Під час війни ми повинні фіксувати всі злочини Росії, зокрема й екологічні. Наша система допоможе в цьому. Крім того, якість повітря важлива завжди, адже забруднене повітря загострює та провокує серцево-судинні, легеневі, респіраторні захворювання, погано впливає навіть на психічне здоров'я", - наводяться у релізі слова куратора "ЛУН Місто AIR" Ганни Денисенко.

Як повідомляється, команда "ЛУН Місто AIR" уже має мережі станцій якості повітря у Києві, Львові й Одесі. Станції розроблено завдяки співпраці з ученими Київського національного університету імені Шевченка. Прилади вимірюють концентрацію наддрібних частинок – PM 1, PM 2.5, PM 10, а також температуру, вологість і тиск. Завдяки цьому городяни поінформовані про забрудненість повітря через автомобільні викиди та значні пожежі.

В Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях станції буде безкоштовно встановлено в містян, які захочуть допомогти моніторингу якості повітря та яким цікаві технічні новинки. Щоб подати заявку на встановлення станції за вікном, потрібно заповнити форму. Якщо локація підходить, буде надано станцію. Стежити за показниками станцій можна буде в реальному часі на інтерактивній карті та в телеграм- і вайбер-ботах.

Запуск мереж заплановано на осінь 2022 року.

Теги: #якість #повітря #лун

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