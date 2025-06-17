Інтерфакс-Україна
Події
11:33 17.06.2025

У Києві погіршилась якість повітря на лівому березі після ворожої атаки

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Внаслідок масованої ворожої атаки минулої ночі на лівому березі Києва зафіксовано середній рівень забруднення повітря, найвищий індекс – у Дарницькому районі, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, загальний рівень забруднення повітря зберігається в межах допустимих норм, однак зафіксоване локальне погіршення якості повітря в районах, де виникли осередки пожежі", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Міндовкілля повідомляє, що на лівому березі спостерігається середній рівень забруднення, особливо у Дарницькому районі. Тут індекс якості повітря сягнув 80 пунктів. Основною причиною є зростання концентрацій твердих частинок ТЧ2.5 та ТЧ10 внаслідок пожеж після обстрілів. Радіаційний фон по місту — у межах норми.

Водночас на правому березі фіксується переважно низький рівень забруднення. Індекс якості повітря (AQI) коливається від 23 до 33. Радіаційний фон стабільний і не перевищує норму.

За інформацією з платформи "Київ Цифровий", більшість районів демонструють задовільну якість повітря, проте киян закликають бути обережними в зонах з підвищеним індексом забруднення.

До стабілізації ситуації рекомендуємо за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Теги: #київ #повітря #обстріли

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