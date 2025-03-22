Інтерфакс-Україна

Події

09:57 22.03.2025

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

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У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

Тимчасове погіршення стану повітря спостерігається у Києві з ранку суботи, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям міста рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, використовувати у приміщенні очищувач повітря.

 

Теги: #київ #повітря

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